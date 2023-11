Grêmio Grêmio encerra a preparação para encarar o Botafogo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

O trabalho foi com portões fechados à imprensa Foto: Lucas Uebel/Grêmio O trabalho foi com portões fechados à imprensa (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta manhã desta quarta-feira (8), no CT Luiz Carvalho, o Grêmio concluiu os últimos ajustes em sua preparação para o confronto contra o Botafogo, que acontecerá nesta quinta (9) às 20h no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor se encontra a uma diferença de três pontos em relação ao time alvinegro, que atualmente lidera a competição. O treinamento ocorreu com a ausência da imprensa, com o técnico Renato Portaluppi focando em aprimorar alguns aspectos táticos. Além disso, a equipe se dedicou a melhorar tanto suas jogadas de bola parada defensiva quanto ofensiva.

Iturbe e Nathan, retornando de lesão, devem ficar à disposição. Gustavo Martins e Ronald, medalhas de ouro no Pan-Americano do Chile, retornaram na segunda-feira (6). Por outro lado, Pepê e Geromel se lesionaram na partida diante do Coritiba e são desfalques.

