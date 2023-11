Grêmio Reinaldo pode desfalcar o Grêmio por até 12 jogos

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Lateral será julgado pela expulsão na derrota gremista para o Athletico-PR, por 2 a 1 Foto: Reprodução Lateral será julgado pela expulsão na derrota gremista para o Athletico-PR, por 2 a 1 (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Grêmio está em risco de perder o lateral-esquerdo Reinaldo para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu uma denúncia do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) devido à sua expulsão durante a partida contra o Athletico-PR, na 27ª rodada. O julgamento está agendado para esta sexta-feira (10), e há a possibilidade de o jogador ser suspenso por até 12 partidas.

O lateral está prestes a ser julgado devido ao incidente em que acertou Luciano, do Furacão, com o cotovelo durante um lance de disputa de bola no final da partida. O jogador do Grêmio foi enquadrado no artigo 254-A do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que aborda a prática de agressão física durante a partida, prova ou situação equivalente.

A pena é dura para esse tipo de infração. Reinaldo pode pegar de quatro a 12 jogos de suspensão, sendo que um já foi cumprido automaticamente. Depois do duelo com o Botafogo vão restar cinco rodadas para o fim do campeonato.

Caso o atleta seja sancionado pelo STJD, ele deverá iniciar a suspensão a partir da rodada subsequente ao julgamento. Após a derrota frente ao Athletico-PR, Renato expressou descontentamento com a conduta do lateral-esquerdo e assegurou que arcaria com uma multa interna em razão da expulsão.

Grêmio e Botafogo se enfrentam na noite desta quinta-feira (09), às 20h, pela 33ª rodada do Brasileirão. A partir acontece no São Januário, pois o Nilton Santos estará cedido para a realização do show da banda RBD.

