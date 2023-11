Inter No Beira-Rio, Inter recebe o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro; acompanhe

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Foto: Portal O Sul

Coube ao destino que o primeiro confronto do Fluminense após conquistar a Libertadores fosse com o Inter, time que eliminou na semifinal da competição continental. Em Porto Alegre, pelo Brasileirão, as equipes se enfrentam pela primeira vez após a partida que definiu o classificado à decisão, que ocorreu no Maracanã, sábado. O novo duelo acontece nesta quarta-feira (08), a partir das 19h, no Estádio Beira-Rio e é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense derrotou o Boca Juniors por 2 a 1, com gols de Germán Cano e John Kennedy, e conquistou sua primeira Libertadores. Nas semifinais, bateu o Internacional pelo mesmo placar, de virada, no mesmo palco do duelo pelo Brasileirão nesta semana.

Treinado por Eduardo Coudet, a equipe gaúcha tenta se afastar da zona de rebaixamento e sonha, ainda que mais distante, com a classificação à próxima edição da Libertadores.

Escalações

Inter : Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert; Johnny, Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico : Eduardo Coudet.

: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert; Johnny, Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. : Eduardo Coudet. Fluminense: Fábio; Guga, David Braz, Nino e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Daniel, Leo Fernández e Giovanni (Isaac); Yony González e Cano. Técnico: Fernando Diniz. Arbitragem Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Caio Max Augusto Vieira (RN) Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) Assistente 2: Luis Carlos de Franca Costa (RN)

Luis Carlos de Franca Costa (RN) VAR: Roger Goulart (RS)

Roger Goulart (RS) Quarto árbitro: Diego Pombo Lopez (BA) Serviço DATA : 08/11 (quarta-feira).

: 08/11 (quarta-feira). HORÁRIO : 19h (de Brasília).

: 19h (de Brasília). LOCAL: Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

2023-11-08