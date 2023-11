Porto Alegre Saiba onde se vacinar contra a Covid-19 e a gripe nesta quinta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Já as doses da vacina monovalente contra a Covid-19 estarão acessíveis em 42 locais

A Secretaria Municipal de Saúde mantém nesta quinta-feira (09), a vacinação contra Covid-19 e gripe (Influenza) em Porto Alegre.

O público apto a receber a vacina bivalente, disponível em todas as unidades de saúde da Capital, inclui quem tem 18 anos ou mais, pessoas com comorbidades de 12 anos ou mais, com deficiência permanente de 12 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos a partir dos 12 anos e profissionais de saúde, todos com esquema vacinal primário completo, ou seja, que tenham feito pelo menos duas doses anteriormente. Já as doses da vacina monovalente contra Covid-19 estarão acessíveis em 42 locais.

São imunocomprometidos ou em condição de imunossupressão:

– Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea.

– Pessoas vivendo com HIV (PVHIV).

– Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente por ≥ 14 dias. Crianças: doses de prednisona, ou equivalente, ≥ 2 mg/kg/dia por mais de 14 dias até 10 quilos.

– Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão.

– Pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias).

– Pessoas com doença renal crônica em hemodiálise.

– Pacientes oncológicos que realizaram tratamentos quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses.

– Pessoas com neoplasias hematológicas.

Bebês e crianças

Bebês a partir de 6 meses a crianças de até 5 anos incompletos também podem ser imunizados contra a doença, com vacina específica para a faixa etária. O esquema vacinal para este grupo é em três doses.

Documentação – Documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da aplicação ou a pessoa que estiver acompanhando a criança deve apresentar autorização e carteira de vacinação.

Crianças de 5 até 12 anos incompletos (11 anos, 11 meses e 29 dias)

Primeira dose, segunda dose e reforço.

Documentação – documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da vacinação ou a pessoa que estiver acompanhando a criança deve apresentar autorização e carteira de vacinação.

Adultos e adolescentes acima de 12 anos

Primeira dose, segunda dose e reforço.

Documentação – documento de identidade com CPF e carteira de vacinação.

Bivalente (reforço)

Público: pessoas com 18 anos ou mais, pessoas com comorbidades a partir de 12 anos, imunocomprometidos com 12 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais, gestantes e puérperas, profissionais de saúde, todos com esquema vacinal primário completo (pelo menos duas doses anteriores).

Onde: os públicos serão atendidos em todas as unidades de saúde

Monovalente

Onde: 42 unidades de saúde

Das 7h às 21h30: Clínica da Família Álvaro Difini, Campo da Tuca, Chácara da Fumaça, Diretor Pestana, IAPI, Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, Modelo, Morro Santana, Navegantes, Ramos, Santa Marta, São Carlos, Tristeza, Primeiro de Maio e Moab Caldas.

Das 8h às 16h30h: Divisa, Fradique Vizeu, Ilha dos Marinheiros, Lomba do Pinheiro e Santa Cecília.

Das 7h às 18h30: Cristal, Sarandi, Glória, Lami, Nossa Senhora de Belém, Restinga, Camaquã, Moradas da Hípica, Assis Brasil, Panorama, Passo das Pedras 1, Rubem Berta, Ipanema, Nova Brasília, Campo Novo, Vila Ipiranga e Vila Jardim.

Das 8h às 17h30: Jardim Itu, Parque dos Maias, Costa e Silva e Sesc.

A Unidade Mato Sampaio atenderá das 8h até as 19h30.

Vacinação contra a gripe

A prefeitura ampliou o público apto a receber a dose contra os vírus da influenza (gripe) para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. O imunizante está disponível em todas as unidades de saúde da cidade.

