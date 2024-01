Grêmio Grêmio encerra preparação antes de enfrentar o Brasil de Pelotas pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2024

Tricolor entra em campo às 16h de domingo (28), no Estádio Bento Freitas. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor entra em campo às 16h de domingo (28), no Estádio Bento Freitas. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O time do Grêmio realizou na manhã deste sábado (27), seu último treinamento antes da viagem para a cidade de Pelotas. No domingo, às 16h, a equipe comandada pelo técnico Renato Portaluppi enfrentará o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho 2024.

Em atividade fechada no CT Luiz Carvalho, os atletas iniciaram o treino com aquecimento orientado pelo preparador físico Reverson Pimentel, e logo depois passaram para o trabalho tático com o técnico Renato.

Transição entre os setores, bola parada ofensiva e defensiva foram as atividades trabalhadas, além de conclusões no gol.

Logo após, o grupo iniciou o procedimento para almoço e viagem até a cidade de Pelotas.

2024-01-27