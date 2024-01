Últimas Com 365 metros, maior navio de cruzeiro do mundo faz sua primeira viagem

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Icon of the Seas é cinco vezes mais pesado que o Titanic. Foto: Reprodução Icon of the Seas é cinco vezes mais pesado que o Titanic. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O maior navio de cruzeiro do mundo, o Icon of the Seas, iniciou sua viagem inaugural neste sábado (27), a partir do porto de Miami, nos Estados Unidos. A embarcação se estende por quase 365 metros da proa à popa. O comprimento tem quase a mesma medida do Empire State Building, o arranha-céu de Nova York, de 381 metros.

O navio foi batizado na terça-feira (23) com a presença do jogador argentino Lionel Messi e seus companheiros de equipe do Inter Miami. A primeira viagem sai do sul da Flórida e passa sete dias por ilhas caribenhas. O retorno está programado para 3 de fevereiro.

Quando o Icon of the Seas foi anunciado, em outubro de 2022, foi responsável pela semana com maior volume de reservas nos 53 anos da Royal Caribbean, informou a companhia de cruzeiros.

“O Icon of the Seas é o auge de mais de 50 anos de sonhos, inovação e vivência de nossa missão – entregar as melhores experiências de férias do mundo de forma responsável”, disse o presidente e CEO do grupo, Jason Liberty, no início desta semana.

O navio é dividido em oito estações por 20 decks. A embarcação inclui seis toboáguas, sete piscinas, uma pista de patinação no gelo, um teatro e mais de 40 restaurantes, bares e salões.

O Icon of the Seas supera a concorrência, com 250.800 toneladas brutas. O mais próximo é o Wonder of the Seas, da Royal Caribbean, que chega a 235.600 toneladas brutas. Para comparar, o Titanic tinha 46.329 toneladas brutas.

Curiosidades

O navio tem a capacidade para 5.610 passageiros a bordo, sem contar a tripulação. A tripulação adiciona outros 2.350 ao total. Como os navios são projetados para acomodar mais de duas pessoas por quarto, com camas adicionais para famílias ou grupos, a capacidade total de hóspedes pode chegar a 7,6 mil.

Há sete piscinas no navio, incluindo um bar aquático, piscina infinita suspensa e o que a Royal Caribbean descreve como a “maior piscina no mar”. O Voyager of the Seas, que era o maior do mundo em 1999, quando foi lançado, tem três piscinas.

Os navios de cruzeiro expandiram suas opções de alimentação e bebidas nos últimos anos, muito além de apenas um bufê, sala de jantar principal e bar da piscina. O Icon oferecerá mais de 40 maneiras de “beber, jantar e se divertir”, incluindo 15 bares e experiências noturnas e mais de 20 opções gastronômicas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Últimas

https://www.osul.com.br/maior-navio-de-cruzeiro-do-mundo-de-365-metros-faz-sua-primeira-viagem/

Com 365 metros, maior navio de cruzeiro do mundo faz sua primeira viagem

2024-01-27