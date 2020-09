Grêmio Grêmio encerra preparação para enfrentar o Palmeiras

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 19 de setembro de 2020

A equipe do Grêmio realizou na manhã deste sábado (19), a última atividade antes de enfrentar o Palmeiras, pela décima segunda rodada do Brasileirão. O treino tático foi sob comandado do técnico Renato Portaluppi.

Uma reunião com o elenco no centro do gramado foi feita pelo comandante gremista. Orientações individuais e ajustes na mecânica de jogo foram repassadas para ajustar os detalhes da equipe que entrará em campo.

Alguns treinamentos de cobranças de falta e posicionamento foram feitos antes do recreativo que encerrou os trabalhos desta manhã.

O Grêmio enfrenta o Palmeiras, neste domingo (20), ás 16h, na Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

