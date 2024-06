Grêmio Em duelo de desesperados, Grêmio enfrenta o Atlético-GO pelo Brasileirão; acompanhe

26 de junho de 2024

A partida é válida pela 12ª rodada da competição

Com apenas três pontos de diferença na tabela, Atlético-GO e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 20h, no estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO). A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube goiano tem nove pontos e ocupa a 16ª posição, sendo o primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o Grêmio vive um momento difícil na temporada. São seis derrotas seguidas no campeonato, sequência que colocou a equipe na vice-lanterna da tabela. No sábado (22), a derrota no clássico Gre-Nal por 1 a 0 aumentou a pressão nos bastidores do Tricolor.

O Atlético-GO vem de um empate sem gols contra o Cuiabá no último sábado (22), na Arena Pantanal. A partida foi a primeira sob o comando do auxiliar técnico Anderson Gomes, que assumiu o time após demissão de Jair Ventura.

Um novo treinador ainda não foi contratado, e o interino estará à frente do Dragão mais uma vez. A partida desta noite será a última antes do retorno dos jogadores e da comissão técnica para Porto Alegre, onde voltarão a treinar no CT Luiz Carvalho a partir de quinta-feira (27).

