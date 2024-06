Inter Inter enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro; acompanhe

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2024

Inter chega ao duelo motivado pela vitória por 1 a 0 no Gre-Nal 442 Foto: O Sul Inter chega ao duelo motivado pela vitória por 1 a 0 no Gre-Nal 442 (Foto: O Sul) Foto: O Sul

Inter e Atlético-MG entram em campo às 21h30min desta quarta-feira (26), no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). O duelo é válido pela 12ª rodada do Brasileirão.

O Inter chega ao confronto motivado pela vitória por 1 a 0 no clássico Gre-Nal 442. O time tem a melhor defesa do Brasileirão, com apenas cinco gols sofridos, e busca conquistar mais um resultado positivo para subir na tabela. Atualmente, o time de Eduardo Coudet está em 7º lugar, com 17 pontos e dois jogos a menos em relação à maioria dos times.

O Atlético-MG vem de um empate em 1 a 1 com o Fortaleza no fim de semana, na Arena MRV. O Galo não vence há três rodadas e vem sofrendo com desfalques. Para o jogo contra o Inter são 11 baixas. O time tem 14 pontos e é o 10º colocado na tabela do Brasileirão.

2024-06-26