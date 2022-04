Futebol Grêmio vence por 2 a 0 o CRB e assume a liderança da Série B do Brasileirão

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2022

Com gols de Elias e Bitello, Tricolor venceu o time da cidade de Maceió e chegou a dez pontos na tabela Foto: Twitter (Foto: Twitter) Foto: Twitter

O Grêmio venceu por 2 a 0 o CRB. A partida diante da equipe alagoana, válida pela quinta rodada da Série B do Brasileirão, ocorreu neste sábado (30), na Arena, em Porto Alegre. Os gols foram assinalados por Elias e Bitello. Com o resultado, a equipe de Roger Machado conquistou três pontos e chegou a dez, liderando a competição.

O jogo

O Tricolor iniciou bem a partida, pressionando o time adversário no campo de ataque. Logo aos 2’, os gremistas criaram uma boa oportunidade pela da esquerda, quando Biel cruzou para Elias dentro da área, mas o atacante não conseguiu a finalização.

Em seguida, foi a vez de Rodrigo Ferreira Ferreira acertar o cruzamento para Bitello – o meia deu um toque de letra para Biel, que tentou a devolução, mas Diogo Silva ficou com a bola.

Aos 8′, o Grêmio chegou com perigo pela meia direita. Rodrigo Ferreira levantou na área, mas a defesa do CRB afastou e a bola sobrou para Diego Souza, que recebeu e arrematou a gol, mas mandou em cima da marcação.

Foi aos 13 minutos, que o Tricolor abriu a contagem na Arena. Após erro da defesa, Diego Souza se aproveitou e de dentro da área, rolou para Elias mais à direita. O atacante muito bem colocado, recebeu e com tranquilidade, chutou cruzado, de chapa, na diagonal, mandando no canto direito da meta defendida por Diego.

A resposta do time de Maceió veio de imediato, com uma tentativa pela esquerda de Anselmo Ramo, mas o atacante não passou por Geromel, que cortou o lance e afastou qualquer perigo do campo de defesa gremista.

A equipe comandada pelo técnico Roger Machado seguiu criando chances de gol. Uma delas saiu novamente dos pés de Rodrigo Ferreira, que cruzou rasteiro na área, buscando Biel, mas Gum conseguiu se antecipar e mandar pela linha de fundo. Nicolas cobrou escanteio, a zaga afastou e no rebote, Bitello arriscou de primeira, mas mandou alto demais.

Passados 27’, o Tricolor teve uma falta a seu favor da intermediária, pela meia direita. Rodrigo colocou na boca do gol, mas a bola passou por todos e saiu pela lateral. Minutos depois, por pouco não nasceu o segundo gol gremista. O lance foi do lateral Nicolas, que cruzou, a bola bateu no zagueiro e subiu, quase enganando o goleiro adversário, mas que conseguiu se recuperar e fazer a defesa.

Já os visitantes seguiram buscando o empate e criaram uma sequência de chances, após os 32 minutos. Primeiro, em cobrança de falta, a bola foi colocada na área e Gum desviou de cabeça, mas Brenno espalmou por sobre o gol. Logo em seguida, Guilherme recebeu um cruzamento e finalizou – a bola passou por Brenno, mas Geromel salvou em cima da linha. No rebote, Reginaldo chegou para completar e, para sorte gremista, chutou para fora.

Na reta final, aos 39 minutos, um golaço na Arena. Biel acionou Bitello, que procurando o ângulo direito, encheu o pé e arrematou. A bola bateu na trave e morreu no fundo das redes, resultando no segundo gol do Tricolor.

O Grêmio voltou a campo com a mesma formação para a etapa complementar e logo aos dois minutos já chegou ao campo de ataque. Lucas Silva acionou Biel, que rolou para Bitello na meia-lua da grande área. O meia chutou, mas houve o desvio na marcação e a bola saiu pela linha de fundo.

Em outra oportunidade, depois de uma grande jogada de Rodrigo Ferreira que foi do campo de defesa ao de ataque, Diego Souza foi acionado na área e chegou finalizando, mas pegou mal e a bola foi para fora.

Aos 16’, Biel trabalhou bem a bola, ganhou do marcador e chutou – Diogo Silva deu o rebote e a bola sobrou para Diego Souza, que acabou perdendo e chutando por sobre a meta adversária. Três minutos depois, Elias recebeu na direita, dominou a bola dentro da área, driblou o goleiro, mas perdeu um pouco de ângulo e finalizou, acertando a trave.

O técnico Roger Machado providenciou suas duas primeiras alterações na equipe, passados 22 minutos. Elkeson e Gabriel Silva ocuparam os lugares de Diego Souza e Lucas S.

Aos 28’, o Tricolor quase chegou ao terceiro gol na partida. Após uma jogada de Gabriel Silva, que deu um passe perfeito para Biel, o meia dominou e deu na medida para Elias, que tirou da marcação e do goleiro, estufando as redes adversárias, mas o lance foi anulado por um suposto impedimento do atacante.

Pela esquerda, os gremistas chegaram com um cruzamento de Nicolas buscando o estreante da noite, Elkeson. O atacante desviou de cabeça, mas por sobre o gol.

Outras duas mudanças foram feitas: Campaz e Janderson nos lugares de Elias e Biel, aos 37’. Na reta final do jogo, Villasanti recebeu na direita e cruzou na pequena área para Gabriel Silva completar, mandando de voleio, mas errou o tempo e a bola ficou com a defesa adversária.

O lateral Nicolas acabou expulso do jogo nos acréscimos e Diogo Barbosa substituiu Bitello.

