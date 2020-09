Grêmio Grêmio faz proposta por Cavani, mas aguarda atacante analisar opções na Europa

Apesar da cautela adotada pelo Grêmio quando o assunto é a contratação de Cavani, o tricolor começa a fazer investidas pelo jogador. Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, o irmão e empresário de Cavani, Walter Guglielmone, pediu que o tricolor apresentasse um projeto para a contratação do atacante e assim o Grêmio o fez. O tricolor ofereceu 3,5 milhões de euros (cerca de 22 milhões de reais) por temporada para ele.

O salário mensal giraria em torno 1,7 milhões de reais. No entanto, este seria o valor livre de impostos. Com os impostos, o Grêmio pagará cerca de 2,5 milhões de reais de salário. Para pagar este valor, o tricolor contará com a ajuda de quatro empresários. Os nomes ainda não foram confirmados.

Ao que tudo indica a proposta agradou ao irmão do jogador e ao próprio jogador. Porém, os dois já sinalizaram que a prioridade é encontrar algo pela Europa, onde chegam a pedir contrato no valor de 10 milhões de euros. Valor considerado alto e que dificulta a proposta dos clubes. Inclusive, dois dos clubes que estavam interessados no jogador, já encontraram outros nomes para a função. A Juventus contratou Morata, e o Atlético de Madrid está fechando com Suárez. Segundo o jornal espanhol Marca, recentemente Cavani foi oferecido ao Real Madrid.

Caso não acerte na Europa, Cavani fica “pré-acertado” com o Grêmio. A janela de inscrições para as competições europeias vai até o dia 5 de outubro e é, basicamente, o prazo final para o atacante acertar com algum clube europeu. Além disso, Cavani não foi convocado para os dois primeiros jogos das Eliminatórias da Copa pelo Uruguai. O técnico da seleção uruguaia, Óscar Tabárez já pressionou o estafe do jogador para que ele possa voltar a treinar e ser convocado.

