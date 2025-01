Grêmio Grêmio finaliza a preparação para duelo contra o Caxias pela segunda rodada do Gauchão

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Quinteros fará sua primeira partida na Arena Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio Quinteros fará sua primeira partida na Arena. (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio) Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste domingo (26), o Grêmio recebe o Caxias, às 20h30min, na Arena. O confronto é válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho e a primeira partida do ano na casa gremista.

No primeiro jogo do ano, o Tricolor teve um empate de 0 a 0 contra o Brasil de Pelotas. Gustavo Quinteros fará seu primeiro comando na Arena e deve ir com o elenco titular em busca dos primeiros três pontos da temporada. O Caxias venceu o Monsoon na primeira rodada do Gauchão por 1 a 0. A equipe, embalada pela vitória e a liderança do grupo, também deve ir para o duelo com os jogadores titulares.

Nesse sábado (25), o plantel gremista finalizou os preparativos para o duelo. Gustavo Quinteros projetou a formação da equipe em um treinamento tático separado em dois momentos distintos: iniciou utilizando o campo todo focado no posicionamento, transição dos setores com a bola nos pés até chegar à finalização. Na segunda parte, reuniu ataque e defesa em uma das metades do campo e priorizou jogadas de bola parada ofensivas e defensivas com foco na assertividade das conclusões e posicionamento da zaga.

Depois do treino o elenco foi liberado da concentração no hotel e se apresenta novamente no domingo ao meio-dia, de onde seguirá a programação estabelecida até o deslocamento para a Arena.

No confronto direto entre Grêmio e Caxias, o tricolor tem plena vantagem no retrospecto. Nos últimos 10 jogos entre os times, o Imortal ganhou sete partidas. As equipes empataram duas vezes e o Caxias venceu um confronto, sendo ele na abertura do torneio no ano passado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-finaliza-a-preparacao-para-duelo-contra-o-caxias-pela-segunda-rodada-do-gauchao/

Grêmio finaliza a preparação para duelo contra o Caxias pela segunda rodada do Gauchão

2025-01-25