O jogador deixou o campo ainda no começo do segundo tempo da vitória sobre o São Paulo após uma pancada no joelho direito em disputa de bola com Rodriguinho. Fábio foi substituído por João Pedro, que irá ganhar sequência como titular.

Confira a nota do clube

“O Grêmio, por meio de seu Departamento de Ciência, Saúde e Performance (DCSP), informa que o lateral Fabio foi submetido a ressonância magnética e teve constatada ruptura parcial do ligamento colateral medial do joelho direito. Fabio já iniciou tratamento com a fisioterapia, não necessitando intervenção cirúrgica. O atleta será avaliado periodicamente para o retorno aos gramados”.