Grêmio perde titular às vésperas das finais do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Cuellar sofreu lesão muscular durante treino nesta semana. Foto: Guilherme Testa/Grêmio Cuellar sofreu lesão muscular durante treino nesta semana. (Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA) Foto: Guilherme Testa/Grêmio

O volante Gustavo Cuellar sofreu uma lesão muscular durante treino nesta semana e vai desfalcar o Grêmio no primeiro jogo das finais do Campeonato Gaúcho contra o Inter neste sábado (8). O provável substituto do volante será Camilo, que apresentou bom desempenho nos últimos jogos.

O novo reforço, inclusive, substituiu o colombiano no segundo tempo da partida diante do Juventude na semifinal da competição. Cuellar jogou três jogos seguidos como titular após ficar fora da vitória sobre o Ypiranga, na última rodada da primeira fase do Gauchão. São oito jogos no total pelo Tricolor.

Outra ausência confirmada é a de Jemerson, expulso em Caxias do Sul. Em seu lugar, Gustavo Martins deve permanecer no time.

Em contrapartida, os atacantes Amuzu e Aravena têm grandes possibilidades de estarem aptos a atuar no primeiro Grenal.

O belga passou por exames de imagem que não constataram lesão muscular nas costas, após ele apontar desconforto, que ainda o incomodam. Portanto, caso se recupere destas dores, tem chances de retornar ao time titular. A situação de Aravena é mais complexa. O chileno está em reta final do tratamento de uma contusão muscular na coxa esquerda. Por conta desse problema, ele não entra em campo desde a estreia do Imortal na Copa do Brasil, quando enfrentou o São Raimundo.

Grêmio e Inter se enfrentam, neste sábado, às 17h45, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no jogo de ida da final do Gauchão.

