Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Quinteros foi expulso em uma confusão generalizada na derrota tricolor no tempo normal para o Juventude. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Quinteros foi expulso em uma confusão generalizada na derrota tricolor no tempo normal para o Juventude. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O técnico di Grêmio Gustavo Quinteros foi denunciado por agressão física junto ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS). O edital de intimação foi publicado na quarta-feira (5) e o julgamento foi marcado para a próxima terça-feira (11), às 17h.

Quinteros foi expulso em uma confusão generalizada na derrota tricolor no tempo normal para o Juventude, que posteriormente, gerou a classificação nos pênaltis. O comandante gremista atingiu o atacante Ênio com o braço, e levou um empurrão de Reginaldo.

Após o gol de bicicleta de Gustavo Martins no Alfredo Jaconi, aos 51 minutos do segundo tempo, a jogada foi revisada pelo VAR e demorou a ser confirmada. O treinador gremista invadiu o campo em direção a Anderson Daronco, mas no meio do caminho, foi paralisado por alguns atletas, entre eles, Ênio, atingido pelo treinador argentino. Quinteros e Reginaldo foram expulsos após a revisão.

A acusação é de que o comandante gremista infringiu os artigos 258-B e 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O primeiro trata de ”invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local da partida, prova ou equivalente, durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar”. A pena prevista é de uma a três partidas de suspensão.

Enquanto o segundo artigo descreve o ato ”praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente”, com pena estipulada de quatro a doze partidas de suspensão.

O treinador cumpre suspensão automática no primeiro jogo da decisão do Gauchão, neste sábado (8), na Arena, diante do Inter.

