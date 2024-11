Grêmio Grêmio planeja fretar voo para trazer jogadores convocados para jogo contra o Juventude

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2024

Soteldo será titular na Seleção da Venezuela e pode ter um desgaste maior. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Uma operação especial está sendo preparada pelo Grêmio para ter os três jogadores convocados no duelo diante do Juventude, na próxima quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão. Os jogadores Soteldo, Villasanti e Aravena disputam as Eliminatórias da Copa do Mundo pelas seleções de seus países.

A ideia é que os três se juntem à delegação gremista na manhã de quarta. Na chegada, serão avaliados pela comissão técnica para entrar em campo ou não.

Chile e Venezuela se enfrentam às 21h (de Brasília) desta terça (19). Neste duelo, Soteldo será titular e pode ter um desgaste maior. Já Aravena é reserva da equipe chilena e deve chegar em Porto Alegre com uma condição melhor.

Já Villasanti estará na altitude de El Alto para Bolívia x Paraguai, no mesmo dia, às 17h (de Brasília). Contra a Argentina, na quinta-feira (14), o volante do Grêmio entrou no segundo tempo.

Além dos jogadores já citados, Nathan Fernandes, Igor Serrote e Zé Guilherme estão em período de treinos com a seleção brasileira sub-20, na Granja Comary. Mas estes têm uma situação mais viável para retornar a Porto Alegre e devem estar com a delegação na quarta-feira.

O Grêmio recebe o Juventude no dia 20, às 19h, na Arena, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 12º colocado, com 39 pontos, e se reaproximou da zona de rebaixamento depois de duas rodadas sem vitória.

2024-11-16