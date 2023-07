Grêmio Grêmio realiza treino focado em posse e troca de passes

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

O plantel volta aos treinamentos na tarde desta quinta-feira Foto: Lucas Uebel/Grêmio O plantel volta aos treinamentos na tarde desta quinta-feira (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio treinou na manhã desta quarta-feira (19). Na atividade foram realizados trabalhos técnicos de posse de bola e troca de passes no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

As atividades, orientadas pela comissão técnica, seguem o planejamento para o plantel, que encara o Atlético-MG neste sábado (22), na Arena, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas iniciaram o dia junto da preparação física, que repassou trabalhos de alongamentos e corridas com e sem bola. Os goleiros em outra parte do gramado também realizaram treinos de corrida. Estes alternados com defesa de meta.

Na sequência, todos juntos, iniciaram a parte técnica no gramado. No campo reduzido separado em quatro partes, o plantel, em 12 contra 12, tinha o objetivo de trocar passes e encontrar o companheiro, que estava sendo marcado, para sair da marcação e finalizar a gol.

Nesta atividade, a posse de bola também esteve no foco da comissão. O segundo treino técnico aconteceu em campo aberto, com os atletas divididos em três grupos de oito. Em uma metade do campo, duas equipes se enfrentavam, enquanto a outra equipe aguardava. Defesa e ataque ao adversário foram a prioridade desta atividade.

