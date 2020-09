Grêmio Grêmio realiza último treino antes de enfrentar o Católica

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 28 de setembro de 2020

Com pouco tempo para treino e ajustes pontuais, o grupo de jogadores do Grêmio encerrou, na tarde desta segunda-feira (28), a preparação ao jogo de amanhã, contra a Universidad Católica, pela Libertadores. Por ter retornado a Porto Alegre durante o domingo (27), o time comandando por Renato Portaluppi teve apenas um treino antes da partida contra a equipe chilena.

Os jogadores foram posicionados para um trabalho tático e, posteriormente, exercitaram movimentos de bola parada ofensiva e defensiva. Renato terá de mudar uma peça, por suspensão. Lucas Silva levou o terceiro amarelo no clássico Grenal da última quarta-feira (23), portanto, estará fora da partida.

Por problemas físicos, o capitão Geromel e o volante Maicon são observados diariamente pelo Departamento Médico e podem ficar à disposição, se liberados.

Segundo colocado do grupo E da Conmebol Libertadores, com os mesmos sete pontos do Inter, o Grêmio garante a classificação para as oitavas de final, caso combine sua vitória com um empate ou uma vitória do Inter.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

