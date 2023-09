Esporte Grêmio recebe o Cuiabá neste domingo, às 11h, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

Grêmio busca repetir o desempenho do primeiro turno, quando venceu o Cuiabá por 2 X 1. (Foto: Lucas Uebel)

O Grêmio recebe neste domingo, às 11h, o Cuiabá pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente na terceira posição, o Tricolor tenta engatar uma nova sequência positiva, buscando os três pontos para subir ainda mais na tabela da competição. Depois disso, o campeonato terá uma pausa para a data Fifa, e o Tricolor só volta a campo no dia 13 de setembro.

O retrospecto de partidas entre as duas equipes favorece o Grêmio. Até agora, foram cinco confrontos contra o time mato-grossense, fundado em 2001. E o Tricolor jamais perdeu: são quatro vitórias e um empate.

Para manter a invencibilidade e ganhar os três pontos. o plantel gremista contou com uma semana cheia de trabalhos. O grupo realizou treinamentos físicos, técnicos e táticos, além de assistirem a um vídeo, onde receberam orientações para o duelo. Trabalhos de bola parada ofensiva e defensiva também fizeram parte da atividade.

Para o confronto, a equipe não contará com o goleiro Gabriel Grando, lateral Fábio e do atacante Cuiabano, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Geromel também não é opção pois se recupera de uma lesão muscular grau I no bíceps-femoral da coxa esquerda.

Em contrapartida, o Grêmio terá o retorno do lateral Reinaldo e do zagueiro Gustavo Martins, ambos à disposição do técnico Renato Portaluppi, após cumprirem suspensão.

O volante Pepê, que veio do Cuiabá para o Grêmio no início da temporada e conhece bem o time do Mato Grosso, não espera facilidades no confronto. Ele pede especial atenção com o atacante Deyverson, principal destaque do rival.

Trânsito

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) montou um esquema especial de trânsito e transporte para a partida entre Grêmio e Cuiabá. Para o transporte dos torcedores até o estádio, duas linhas especiais de ônibus começam a circular a partir das 8h. A abertura dos portões está marcada para as 9h.

Seis veículos da linha F04 Futebol Arena sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 8h. Após a partida, oito veículos partirão do terminal na avenida Padre Leopoldo Brentano, com desembarque no Largo Glênio Peres.

A linha T2.3 – Transversal 2/Arena contará com quatro veículos que sairão da rua Peri Machado, no Shopping Praia de Belas, em direção ao estádio, realizando quatro viagens, com a primeira saída às 8h14. Após a partida, oito veículos articulados terão embarque no terminal da avenida Padre Leopoldo Brentano, em direção à rua Peri Machado.

Quem optar por ir de carro ao estádio precisa ficar atento aos bloqueios. Três horas antes do jogo, de acordo com monitoramento local, na chegada à Arena pela alça de acesso à BR-448 (Rodovia do Parque) e na avenida Padre Leopoldo Brentano, também fechada para o trânsito de veículos.

Após o jogo, quem estacionar no E1, com saída pelos portões 3, 4 e 5, e no E2, será direcionado obrigatoriamente para a BR-448, sentido Porto Alegre-Canoas. Quem estacionar no E1, com saída pelos portões 1 e 2, será direcionado para a avenida Voluntários da Pátria.

