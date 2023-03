Grêmio Grêmio recebe oferta do Bahia por Thaciano

Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

O Grêmio recebeu uma proposta do Bahia pelo jogador Thaciano, mas o clube gaúcho não aceitou a primeira investida. O Tricolor quer a permanência do meia até o fim do Gauchão, mas não descarta a saída de Thaciano.

O contato entre os dois clubes começou na última semana. Thaciano já jogou no Bahia na temporada de 2021, antes de ser emprestado ao Altay, da Turquia. Mesmo com as conversas, o departamento de futebol do clube gaúcho não irá liberar o meia neste momento.

Thaciano é uma das peças que o técnico Renato Portaluppi mais utiliza nos jogos do Grêmio. Mesmo sendo integrante fundamental para o treinador, o clube está passando por um momento financeiro complicado e precisa vender jogadores para recuperar parte do dinheiro.

Em 2023, o atleta atuou em 12 partidas, sendo dois como titular, dos 15 disputados pela equipe na temporada. O contrato de Thaciano com o Grêmio vai até o fim de 2023.

