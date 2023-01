Futebol Grêmio: Renato Portaluppi comanda treino focado em situações de jogo

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Atividades ofensivas e defensivas prepararam os atletas para o jogo-treino deste domingo (8). (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os trabalhos no CT Presidente Luiz Carvalho seguem intensos para o plantel gremista. Neste sábado (7), em dois turnos, o foco do treinamento foi em situações de jogo, tanto na parte ofensiva quanto defensiva. O objetivo foi preparar o grupo para o primeiro jogo-treino do ano, que acontece neste domingo (8), às 16h, contra o Concórdia, de Santa Catarina.

Durante a manhã de sábado, as atividades foram abertas para a imprensa. O técnico Renato Portaluppi focou na parte técnica. Em um primeiro momento, o preparador físico Reverson Pimentel passou para o grupo um trabalho físico intenso, com mobilidade e aquecimento. Na sequência, o trabalho foi setorizado. Um grupo realizou atividades de ataque, enquanto o outro ficou aprimorando a parte defensiva.

A segunda atividade seguiu acontecendo em estações diferentes. Zagueiros e volantes priorizaram movimentos técnicos e táticos das posições. Já os atletas que atuam do meio para frente, trabalharam na construção de jogadas, tanto pelo lado, quanto por dentro de campo, com finalização a gol. Já na terceira parte, a ênfase foi no ataque contra defesa.

Durante a tarde, os trabalhos foram fechados e o objetivo era preparar o grupo para o jogo-treino. Renato Portaluppi, junto da comissão técnica, passou para os atletas atividades táticas.

O zagueiro Geromel seguiu fora das atividades. Neste sábado, o Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informou que o defensor foi submetido a uma cirurgia de artroscopia para correção de lesão meniscal no joelho esquerdo. O procedimento foi realizado pelo doutor Geraldo Schuck, com acompanhamento de profissional médico do Clube. Geromel já teve alta e iniciou tratamento com a fisioterapia.

Neste domingo, o treinamento será apenas na parte da tarde, a partir das 16h, porém, fechado para a imprensa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol