Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2023

CR7 se comprometeu com o clube saudita até 2025 e seu salário estimado é de 200 milhões de euros. (Foto: Jorge Ferrari/Al Nassr Football Club)

O presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, afirmou que o clube fez uma proposta para contratar Cristiano Ronaldo. O atleta, no entanto, aceitou proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita.

“A gente fez uma proposta do salário igual ao do Machester United, dois anos de contrato, que é muito, mas é viável dentro da posição dos patrocinadores. Mas a proposta que veio de lá (Al-Nassr) é 20 vezes maior”, afirmou Duilio, em entrevista à TV Bandeirantes.

No início da última semana, na apresentação ao clube saudita, Cristiano Ronaldo revelou que recebeu muitas ofertas assim que ficou livre no mercado e citou o Brasil.

“Foi a proposta do Corinthians. Fizemos uma proposta há muito tempo, desde que começou a confusão no Manchester. Lógico que é muito difícil. É o Corinthians, por que não tentar? Conversei com Jorge Mendes algumas vezes e agora por outra pessoa enviamos uma proposta. Fiz a proposta e torci até para não aceitar (risos). Brincadeira, a gente tinha muitas empresas, nossos patrocinadores… Um jogador desse tamanho se paga.”

O dirigente confirmou que, em sua gestão, tentou as contratações de Cavani e Luis Suárez, que acaba de ser apresentado no Grêmio.

“Suárez foi um que a gente conversou no meu primeiro ano (2021). Depois, com Yuri Alberto, não fazia sentido tentar trazê-lo. Cavani também ficamos muito perto, muitas vezes falei com o irmão, com ele, fizemos algumas conferências, a gente tenta. O não a gente já tem. Por que não trazer um grande nome para o futebol brasileiro? Está aí o Suárez que vai jogar no Grêmio, é legal para o futebol brasileiro. A gente tem que pensar grande”, destacou.

Estreia

Ronaldo deve estrear no campeonato da Arábia Saudita pelo Al Nassr no domingo, dia 22, disse à AFP uma fonte próxima ao novo clube do craque português. CR7, de 37 anos, vai poder jogar depois de sua nova equipe ter rescindido o contrato do camaronês Vincent Aboubakar e assim se adaptar ao número máximo de oito jogadores estrangeiros fixado pela Federação Saudita de Futebol.

O jogador, apresentado em Riad no início da semana, estará disponível no dia 22 de janeiro, para o jogo em casa contra o Ettifaq. De agora em diante, ele cumprirá uma suspensão de dois jogos imposta em novembro, enquanto ainda jogava pelo Manchester United na Premier League. “O Al Nassr rescindiu o contrato de Vincent Aboubakar, de comum acordo, e (o jogador) recebeu todas as compensações financeiras a que tinha direito”, disse uma fonte próxima ao clube saudita. Cristiano Ronaldo cumpriria seus dois jogos de suspensão nos jogos do Al Nassr contra o Al Ta’ee e o Al Shabab, disse a mesma fonte, que não confirmou a saída de Aboubakar (30 anos) rumo ao Manchester United. Se limitou a especificar que o jogador já está livre e pode negociar com o clube de sua preferência. Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, CR7 se comprometeu com o clube saudita até 2025 e seu salário estimado é de 200 milhões de euros (US$ 211 milhões) durante o período de seu contrato. O português foi recebido como ídolo por 25 mil torcedores no estádio Mrsool Park, em Riad, e ele disse naquele dia que esta contratação não marca o fim de sua carreira, mas uma nova etapa em seu objetivo de continuar quebrando recordes no futebol. A chegada de Cristiano Ronaldo à Arábia Saudita faz parte do desejo das autoridades do reino de impulsionar o campeonato nacional de futebol, justamente agora que o vizinho Catar sediou a Copa do Mundo no final de 2022. A Arábia Saudita poderá apresentar uma candidatura conjunta com a Grécia e o Egito para sediar a Copa do Mundo de 2030.

