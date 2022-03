Dupla Grenal Grêmio suspende Diego Churín por 15 dias após episódio em hotel paulista

O atacante envolveu-se em confusão extracampo Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio comunicou, no início da tarde desta quinta-feira (03), a suspensão do atacante Diego Churín por 15 dias. A definição ocorreu após reunião entre direção e jogador.

Churín está envolvido em um ato de indisciplina no hotel em que o tricolor se hospedou durante sua passagem por São José do Rio Preto, em São Paulo, onde esteve concentrado para a disputa da Copa do Brasil, diante do Mirassol.

Na última quarta-feira (02), uma mulher, que estava hospedada no mesmo local, divulgou em suas redes sociais que o atleta foi para o seu quarto após a eliminação do Grêmio na competição nacional, na terça-feira (01).

Após os acontecimentos, o atacante se pronunciou através de uma nota, na qual diz lamentar profundamente “a forma torpe de exposição de seu nome e imagem”, além de acatar e comprometer-se a cumprir integralmente a medida imposta pelo clube. “O atleta desculpa-se com a instituição Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e seus milhões de torcedores afora por eventuais danos causados”, divulgou.

Confira abaixo a nota divulgada pelo tricolor:

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que tomou conhecimento dos fatos ocorridos na madrugada da última quarta-feira, após o jogo contra o Mirassol, envolvendo o atleta Diego Churín.

Ademais, o Clube informa que, após deliberação entre a direção e o jogador, o atleta foi punido com 15 dias de suspensão das atividades.

