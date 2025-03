Grêmio Grêmio tem interesse na contratação de goleiro do Botafogo

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

O Alvinegro pede US$ 350 mil pelo jogador de 25 anos Foto: Vitor Silva/Botafogo O Alvinegro pede US$ 350 mil pelo jogador de 25 anos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo) Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Grêmio tem como novo alvo o goleiro Raul, do Botafogo. Com a janela de transferências doméstica aberta, o Tricolor começa a procura de novos reforços para o início das competições nacionais e internacionais. A equipe comandada por Gustavo Quinteros terá pela frente o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.

Segundo informações da “Rádio Bandeirantes”, o Botafogo pediu US$ 350 mil (cerca de R$ 2 milhões) ao Grêmio. O contato do Tricolor foi para um contrato de dois anos em definitivo com o goleiro.

As conversas entre os clubes acontecem, mas ainda sem definição. Além dos US$ 350 mil, o Alvinegro abate cerca de R$ 2 milhões de uma parcela da compra de Cuiabano, que estaria em atraso.

Com a chegada de Léo Linck ao elenco do Fogão, Raul deve se tornar o terceiro goleiro do Botafogo. O atleta de 25 anos fez sua estreia na primeira partida do Campeonato Carioca 2025, contra o Maricá.

