Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

O Tricolor paulista venceu a partida por 5 a 1 Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Tricolor paulista venceu a partida por 5 a 1. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nessa segunda-feira (10), o Grêmio recebeu o São Paulo no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, e a partida terminou com uma goleada paulista de 5 a 1. O jogo foi válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

Aos 33 minutos ainda do primeiro tempo, o Tricolor Paulista já aplicava um placar de 4 a 0 sobre os guris do Grêmio. Os autores dos gols foram Matheus Alves (2x), Djhordney, Lucas Ferreira e Paulo Sérgio. De pênalti, o Tricolor diminuiu o placar com Pedro Gabriel.

Com a vitória, o São Paulo garantiu a liderança momentânea do Brasileirão sub-20. Na segunda rodada do campeonato, o Grêmio irá visitar o Corinthians, na próxima segunda-feira (17), às 21h30.

