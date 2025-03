Inter Inter retorna aos trabalhos com foco na final do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Com vantagem de 2 a 0, Colorado recebe o Grêmio no próximo domingo (16) Foto: Ricardo Duarte/Inter Com vantagem de 2 a 0, Colorado recebe o Grêmio no próximo domingo (16). (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na manhã desta terça-feira (11), o Inter retornou aos treinos com foco no segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho diante do Grêmio. A equipe se reuniu no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, para um treinamento fechado comandado por Roger Machado.

Roger Machado orientou os jogadores por atividades técnicas no gramado e o trabalho contou com novidades, os reforços Oscar Romero e Juninho treinaram normalmente com o grupo. A equipe está invicta, com nove vitórias e dois empates em 11 jogos.

A final do Gauchão acontece no domingo (16), às 16h, no Beira-Rio. Na primeira partida da decisão, o Colorado venceu por 2 a 0 e inicia o jogo com a vantagem do empate e podendo perder de até um gol de diferença. Em caso de derrota por dois gols, o confronto será decidido nos pênaltis. Já em derrota por três ou mais gols, o título será do Grêmio.

Para o Inter, está em jogo a chance de encerrar um jejum de nove temporadas na competição. O Colorado não vence o Gauchão desde 2016 e, nesse período, viu seu maior rival erguer sete títulos consecutivos. No ranking dos maiores campeões do Estado, enquanto o Inter tem 45 conquistas, o Grêmio ostenta 43.

