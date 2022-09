Grêmio Grêmio vai a 95% de chance de acesso para a Série A do Brasileirão

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

Renato Portaluppi e jogadores do Grêmio agradecem torcida após vitória sobre o Sport Foto: Lucas Uebel/Divulgação/Grêmio Renato e jogadores do Grêmio agradecem torcida após vitória sobre o Sport — Foto: Lucas Uebel/Divulgação/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Divulgação/Grêmio

Encerrada nesta segunda-feira (26), a 31ª rodada da Série B do Brasileirão confirmou o já esperado acesso do líder Cruzeiro – com a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, na quarta-feira passada.

Também no G-4, o Grêmio (2º colocado) foi de 88% para 95% de chance de subir para a Série A do campeonato após vencer o Sport, enquanto o Bahia (3º) tem 93% depois de empate com o Operário. Na luta contra a queda, o lanterna Náutico tem 99% de risco.

Em relação à rodada passada, o Vasco (4º) teve uma leve queda em sua probabilidade de acesso – de 68% para 63%, números do site Infobola, do matemático Tristão Garcia. Mas foi ajudado pelas derrotas de Londrina e Sport.

O time paranaense, 5º colocado e mais próximo do Cruz-Maltino, foi de 27% para 15% após perder da Ponte Preta. O pernambucano foi de 10% para 7% com o revés para o Grêmio, caindo na tabela (agora é o 8º). A Ponte também tem 7%, na 7ª colocação.

Por outro lado, um time ganhou fôlego na briga. O Ituano venceu o Brusque e aparece em 6º, a quatro pontos do Vasco e a um do Londrina. Em termos matemáticos, tem 15% de chance de acesso.

