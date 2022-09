Grêmio Grêmio realiza treino fechado e Renato Portaluppi diz que irá poupar Geromel e Diego Souza contra o Sampaio Corrêa

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

Em entrevista, o técnico Renato Portaluppi (foto) revelou que irá poupar também Geromel e Diego Souza no jogo contra o Sampaio Corrêa Foto: Lucas Uebel /Grêmio Lucas Uebel Foto: Lucas Uebel /Grêmio

O Grêmio voltou a trabalhar na manhã desta terça-feira (27), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, visando o duelo da próxima sexta-feira (30), diante do Sampaio Corrêa, em São Luís, no Maranhão, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A segunda parte da movimentação foi com portões fechados à imprensa, quando o técnico Renato Portaluppi começou a encaminhar a equipe do Tricolor para o enfrentamento. Os jornalistas só tiveram acesso ao aquecimento inicial e uma parte do trabalho físico comandado pelo preparador Réverson Pimentel.

O time terá várias alterações, já que Edilson, Bruno Alves, Diogo Barbosa e Lucas Leiva estão fora pelo terceiro cartão amarelo e Villasanti está defendendo a seleção paraguaia.

A novidade da manhã foi a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, logo após o término do treinamento. O comandante gremista revelou que irá poupar também Geromel e Diego Souza.

