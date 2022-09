Inter Recuperando-se de um trauma no olho, goleiro Daniel segue fora do Inter e Keiller terá nova oportunidade

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Keiller foi titular contra o Atlético-GO e seguirá diante do Bragantino nesta quarta-feira Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Keiller terá nova oportunidade de mostrar trabalho com a camisa do Inter. O goleiro, que foi titular na vitória por 2 a 1 do Colorado sobre o Atlético-GO, em Goiânia, vai seguir no time por conta da situação clínica de Daniel. O camisa 1 segue se recuperando de um trauma no olho, sofrido na semana passada.

Fontes coloradas afirmam que Daniel seguirá sendo preservado diante do Bragantino, nesta quarta-feira (28), no Beira-Rio, em Porto Alegre, em partida pelo Brasileirão. O goleiro tem feito treinos que tem menor risco de impacto no local do trauma.

Além da sequência para Keiller, o time do técnico Mano Menezes também terá como novidade Igor Gomes atuando como lateral-direito. O defensor, contratado na última janela, fará sua estreia com a camisa colorada.

O Inter segue na vice-liderança da competição com 49 pontos. Já o Bragantino ocupa a 13ª posição na tabela com 34 pontos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter