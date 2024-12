Esporte Grêmio vence o Bahia e é campeão da Brasil Ladies Cup

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

Este foi o primeiro título gremista na competição. (Foto: Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup)

As Gurias Gremistas são as campeãs do edição de 2024 da Brasil Ladies Cup, em São Paulo. Na tarde desse domingo (22), na decisão disputada no Estádio Canindé, o Grêmio empatou em um gol no tempo normal com o Bahia, com gol de Maria Dias. Nas cobranças de penalidades, vitória gremista por 2 a 1, com três defesas da arqueira Vivi Holzel, para garantir a taça.

As duas equipes entraram no gramado do Canindé com faixas de “Não ao racismo”. Em manifesto, a lateral-direita gremista Dani Barão afirmou que “Nós, do Grêmio, um clube de todos, ergueremos a nossa voz, e combateremos o racismo sempre, dentro e fora das quatro linhas”.

A zagueira Aila Santana, do Bahia, também leu um pronunciamento sobre o assunto. Ambos os times ficaram de punhos cerrados e erguidos antes de a bola rolar, como posição simbólica de combate à discriminação racial.

As Gurias Gremistas vestiram o terceiro uniforme, inspirado no lateral-direito Everaldo, jogador negro e primeiro atleta do clube a ser campeão do mundo com a Seleção Brasileira, em 1970. As camisetas tinham o patch do Clube de Todos, projeto voltado à luta contra a intolerância e à discriminação.

O time feminino teve uma campanha invicta na competição, com duas vitórias e dois empates. O Grêmio é o único Clube a ter os títulos da Ladies Cup no principal e também no Sub-20, conquistado em 2023.

Além da taça, clube fica com o prêmio de R$ 50 mil. São Paulo (2021), Flamengo (2022) e Inter (2023) venceram as outras edições do campeonato.

