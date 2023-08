Grêmio Grêmio vence o Juventude por 1 a 0 e é Campeão Gaúcho Sub-20 de forma invicta

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

Tricolor fez 6 a 2 no agregado na equipe de Caxias do Sul Foto: Renan Jardim/Grêmio Tricolor fez 6 a 2 no agregado na equipe de Caxias do Sul (Foto: Renan Jardim/Grêmio) Foto: Renan Jardim/Grêmio

O Grêmio conquistou o título de Campeão Gaúcho da categoria sub-20 após vencer o Juventude, por 1 a 0, em jogo decisivo realizado neste domingo (20), no Estádio Airton Ferreira da Silva, no CFT Hélio Dourado, na cidade de Eldorado do Sul.

O gol do título foi marcado por Nathan Fernandes, aos 35 minutos da etapa final. No jogo de ida, em Caxias do Sul, a equipe comandada pelo técnico Airton Fagundes já havia vencido por 5 a 2 e entrou em campo com uma grande vantagem.

A conquista obtida de forma invicta coroou uma campanha de 13 jogos, com 12 vitórias, um empate e nenhuma derrota. Foram 43 gols marcados e apenas oito sofridos. Pedro Clemente foi o artilheiro da competição com dez gols anotados.

