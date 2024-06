Grêmio Grêmio volta a treinar no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, a partir desta quinta-feira

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

A possibilidade de retorno se dá após um minucioso e intenso trabalho de planejamento e ações Foto: Divulgação/Grêmio FBPA A possibilidade de retorno se dá após um minucioso e intenso trabalho de planejamento e ações que mobilizaram os mais diversos setores do clube (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA) Foto: Divulgação/Grêmio FBPA

Depois de mais de 40 dias treinando e jogando de forma itinerante, o Grêmio confirmou para quinta-feira (27) o retorno definitivo aos treinamentos no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

A possibilidade se dá após um minucioso e intenso trabalho de planejamento e ações que mobilizaram os mais diversos setores do clube.

A enchente histórica que assolou o Rio Grande do Sul no último mês de maio impactou de forma significativa as estruturas da instituição gremista. O patrimônio do Tricolor gaúcho foi atingido em sua totalidade, com as águas cobrindo a Arena e os centros de treinamentos Luiz Carvalho, Hélio Dourado e Cristal, inviabilizando qualquer tipo de atividade nos âmbitos esportivo e administrativo.

Ciente da gravidade da situação, a direção gremista, juntamente com órgãos públicos, tratou de buscar soluções imediatas para minimizar os inevitáveis prejuízos físicos e técnicos ao plantel.

Já nos primeiros dias das inundações em Porto Alegre, várias reuniões de planejamento foram realizadas para definir a logística de deslocamento do departamento de futebol para uma base de trabalhos em Guarulhos e a retirada dos equipamentos do CT Luiz Carvalho.

No dia 15 de maio, com o apoio da Força de Segurança e da Polícia Federal, uma força tarefa conseguiu efetuar o resgate dos equipamentos e o transporte via rodoviária para São Paulo.

Com o início dos treinamentos do grupo principal em solo paulista, no CT do Corinthians, a direção gremista, em Porto Alegre, voltou suas atenções para a rápida recuperação dos locais sob sua administração.

Após dois dias de reuniões de planejamento, profissionais do Grêmio conseguiram acessar o Centro de Treinamentos Luiz Carvalho no dia 19 de maio, possibilitando o levantamento preliminar dos danos causados pelas cheias. Nesta mesma data, um primeiro grupo de colaboradores iniciou as atividades presenciais no local.

O primeiro passo dentro do minucioso cronograma de recuperação da sede, ocorrido a partir do dia 20 de maio, foi o restabelecimento dos serviços essenciais na parte alta do prédio, como energia elétrica, água, gás e viabilidade do uso do refeitório.

Com o recuo das águas, o Grêmio iniciou imediatamente a recuperação da parte baixa, que engloba gramados e pátio. Foram realizadas as limpezas de equipamentos de treinos, das casamatas e a remoção e restauração do sistema de irrigação. O protocolo durou cinco dias. A agilidade do processo possibilitou o retorno dos atletas em fase de recuperação para trabalhos intensos na academia, fisioterapia e áreas específicas do CT.

No dia 1º de junho, com o retorno do segundo grupo de colaboradores ao trabalho presencial e o restabelecimento da rede de internet, deu-se início à recuperação específica dos gramados com o plantio da grama de inverno, adubação e cortes.

A partir do dia 10 de junho, com o recuo das águas também em Eldorado do Sul, o Grêmio realizou o mesmo protocolo de recuperação do CFT Hélio Dourado, possibilitando o retorno dos atletas da base aos treinos e à utilização do Departamento Médico.

As últimas semanas foram para os retoques finais com nivelamento, corte definitivo, marcação das linhas de campo e limpeza dos banners e placas de publicidade no entorno do gramado. Além disso, uma reunião de revisão dos processos foi realizada pela direção gremista para a confirmação da volta das atividades do profissional no CT Luiz Carvalho.

Com o retorno dos trabalhos para Porto Alegre, o Tricolor aguarda a liberação da Arena para poder voltar a mandar seus jogos em casa e retomar a normalidade e a tranquilidade para atuar no Campeonato Brasileiro e na Libertadores.

