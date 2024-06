Grêmio Grêmio treina com foco no Atlético-GO pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Tricolor entra em campo nesta quarta-feira (26), às 20h, no Estádio Antonio Accioly Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA O Tricolor entra em campo na quarta-feira (26), às 20h, no Estádio Antonio Accioly (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio realizou o primeiro treino da semana na tarde desta segunda-feira (25), em Curitiba, no CT do Caju, pertencente ao Athletico-PR. Os trabalhos são direcionados para o duelo de quarta-feira (26) diante do Atlético-GO, em Goiás.

Com foco na recuperação dentro da disputa do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Portaluppi comandou o treino, dividido em diferentes momentos com atividades específicas.

Após o aquecimento, um trabalho com campo reduzido foi efetuado. O objetivo era de fazer a rápida troca de passes e a conclusão em pequenas goleiras. Enquanto isso, os goleiros Marchesín, Caíque e Rafael Cabral faziam os trabalhos específicos junto ao preparador Mauri Lima.

Em seguida, uma atividade em espaço reduzido teve direcionamento para a velocidade de raciocínio, com os atletas podendo dar no máximo dois toques na bola. A parte final teve a conclusão à gol sendo afinada pelo elenco gremista.

Os jogadores fizeram uma nova sessão de treino na manhã desta terça-feira (25), no CT do Coritiba. Logo depois, no início da tarde, a delegação gremista viaja para Goiânia. O Grêmio enfrenta o Atlético-GO nesta quarta-feira, às 20h, no Estádio Antonio Accioly.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-treina-com-foco-no-atletico-go-pelo-brasileirao/

Grêmio treina com foco no Atlético-GO pelo Brasileirão

2024-06-25