Inter Jogadores do Inter se reapresentam após vitória no Gre-Nal 442

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Nesta quarta-feira (26), o Inter enfrenta o Atlético-MG, às 21h30min, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional Na quarta-feira (26), o Inter enfrenta o Atlético-MG, às 21h30min, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter voltou aos treinos na segunda-feira (24) após vencer o clássico Gre-Nal 442 no último sábado (22), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Depois de vencer o Grêmio por 1 a 0 e subir na tabela do Brasileirão, o elenco colorado ganhou um dia de folga e se reapresentou na tarde de segunda-feira.

Os jogadores que iniciaram o clássico fizeram atividades físicas e regenerativas, enquanto o restante do elenco treinou com bola no gramado do CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O técnico Eduardo Coudet tem mais um dia de trabalho para preparar o time para o próximo confronto.

Nesta quarta-feira (26), o Inter enfrenta o Atlético-MG, às 21h30min, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação colorada viaja na noite desta terça-feira (25) para a cidade catarinense.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/jogadores-do-inter-se-reapresentam-apos-vitoria-no-gre-nal-442/

Jogadores do Inter se reapresentam após vitória no Gre-Nal 442

2024-06-25