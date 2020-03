Porto Alegre Grenal terá ônibus prioritário para mulheres nesta quinta-feira em Porto Alegre

Público feminino terá dois ônibus disponíveis, em três horários, para ir à Arena Foto: Cesar Lopes/PMPA Público feminino terá 2 ônibus disponíveis, em três horários, para ir à Arena. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Neste Mês da Mulher, a prefeitura de Porto Alegre vai disponibilizar dois ônibus para uma linha-futebol exclusiva para mulheres ao clássico Grenal desta quinta-feira (12), na Arena – jogo válido pela Copa Libertadores da América, com início às 21h.

A ideia surgiu após reunião solicitada pela direção do Grêmio com a Diretoria-Geral de Esportes, Recreação e Lazer da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). O pedido foi formalizado com o intuito de aumentar ainda mais a presença de mulheres e garantir a segurança do público feminino.

A avaliação da prefeitura é positiva sobre a implantação em caráter experimental da linha, que será oferecida também ao Internacional para o segundo jogo da dupla nesta fase de grupos da Libertadores.

“Oferecer o acesso ao público feminino em segurança através do transporte público é um dos objetivos desta parceria, que poderá ser repetida em outras oportunidades e ajudar a conscientizar sobre a importância do Dia Internacional da Mulher”, destaca Fabio Berwanger Juliano, diretor-presidente da EPTC.

A Linha F04.1 Futebol Especial Arena Para Mulheres, gremistas e coloradas, sozinhas ou acompanhadas, com dois veículos, terá saída, conforme demanda, às 18h30, 19h15 e 20h, da Praça Revolução Farroupilha (Travessa José Carlos Dias de Oliveira), próximo ao Mercado Público, no Centro Histórico.

Após a partida, dois ônibus estarão posicionados junto à rampa Oeste da Arena e seguirão de volta, também de acordo com a demanda, em direção ao Centro. Além da linha prioritária para mulheres, será oferecida a já tradicional Linha F04 Especial Futebol, saindo do Largo Glênio Peres a partir das 18h. Serão 11 ônibus para atender aos torcedores gremistas em geral.

