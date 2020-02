Mundo Greta Thunberg e Malala Yousafzai se encontram na universidade de Oxford

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

Thunberg (E) está no Reino Unido para participar de greve de estudantes e visitou faculdade onde Malala estuda política, filosofia e economia Foto: Reprodução/Twitter

A ativista sueca Greta Thunberg se encontrou com a vencedora do prêmio Nobel da Paz Malala Yousafzai durante uma visita à Universidade de Oxford. Uma foto das duas juntas foi postada por Yousafzai nesta terça-feira (25).

Thunberg está no Reino Unido para participar de uma greve de estudantes em Bristol, e foi convidada a visitar a Universidade de Oxford, onde Malala estuda política, filosofia e economia na faculdade Lady Margaret Hall.

No Instagram, a foto foi acompanhada apenas pela legenda “Obrigada, @gretathunberg” e o emoji de um coração. Já no Twitter, a ativista paquistanesa escreveu “ela é a única amiga pela qual eu faltaria à escola”.

Em 2014, Malala Yousafzai, atualmente com 22 anos, se tornou a pessoa mais jovem a receber um prêmio Nobel da Paz, por sua luta pelo acesso das meninas à educação. Ela se tornou mundialmente conhecida após sobreviver a um ataque do Talibã, no qual foi baleada na cabeça por se recusar a abandonar os estudos.

Já Greta Thunberg, de 17 anos, se destacou por seu ativismo ambiental, e foi indicada ao prêmio Nobel da mesma categoria em 2019.

