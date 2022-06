Porto Alegre Gripe: idosos superam 59% da meta de imunização, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2022

O objetivo da campanha, que prossegue até o dia 24, é vacinar 90% da população estimada para cada grupo prioritário Foto: Camila Domingues/Arquivo Palácio Piratini O objetivo da campanha, que prossegue até o dia 24, é vacinar 90% da população estimada para cada grupo prioritário (Foto: Camila Domingues/Arquivo Palácio Piratini) Foto: Camila Domingues/Arquivo Palácio Piratini

Dados do LocalizaSUS, ferramenta do Ministério da Saúde, extraídos nesta quarta-feira (08), indicam que foram aplicadas 301.497 doses de vacinas contra a gripe em Porto Alegre.

Do total, 253 mil foram aplicadas nos grupos prioritários (confira no final o quantitativo por grupo) e o restante, em outros grupos e população em geral. Desde a última segunda-feira (06), todas as pessoas a partir de seis meses de idade podem receber a dose.

O grupo com maior percentual é o de idosos, com 59,4% da meta alcançada. O objetivo da campanha, que prossegue até o dia 24, é vacinar 90% da população estimada para cada grupo prioritário.

Os números da campanha de vacinação em 2022 são considerados baixos pela gestão da SMS (Secretaria Municipal de Saúde). De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Fernanda Fernandes, com as temperaturas mais baixas deste outono, há superlotação dos serviços de emergência na cidade. Ela recomenda que a vacinação seja feita com a maior brevidade possível.

“A vacina leva pelo menos 15 dias para fazer o efeito protetivo necessário, então quanto mais cedo a dose for feita, mais rapidamente o organismo criará os anticorpos que vão garantir a proteção”, explica a enfermeira.

Dados do Sivep-Gripe, sistema de informação do Ministério da Saúde, registram 51 internações por síndrome respiratória aguda grave em Porto Alegre em 2022, entre a primeira semana de janeiro e a primeira semana de junho, com ocorrência de dez óbitos (oito em pessoas com mais de 61 anos e dois na faixa dos 41 aos 50 anos).

Fernandes enfatiza que a vacina é segura e protege contra as complicações da doença, diminuindo a necessidade de internações e busca por atendimento de urgência. A gestora destaca que o frio fragiliza a imunidade do organismo, e com ambientes mais fechados, a transmissão do vírus é facilitada.

Considerando que tanto a Covid-19 quanto a gripe são doenças respiratórias, é importante aumentar a cobertura vacinal para diminuir o risco de transmissão viral. “Com maior proteção, há menor sobrecarga nos serviços de saúde, e consequentemente menor circulação dos vírus”, destaca a diretora.

As duas campanhas de vacinação acontecem de forma simultânea, e o tempo mínimo de intervalo entre a vacina da gripe e da covid-19 é de 14 dias apenas para as crianças que têm indicação de receber as duas doses. As demais faixas etárias podem fazer as vacinas de forma concomitante.

Importante lembrar que ao serem vacinadas as gestantes protegem os bebês, pois eles somente poderão receber a primeira dose da vacina aos seis meses de vida.

Dados por grupo prioritário até 8 de junho:

Crianças – 22.214 (29%)

Gestantes – 2.273 (19%)

Idosos – 180.673 (59,4%)

Povos indígenas – 445 (24,5%)

Puérperas – 235 (12,2%)

Trabalhadores da saúde – 40.543 (40%)

Serviço: Vacina contra influenza – aberta para todos os públicos a partir de seis meses de idade

Pontos de vacinação: 123 unidades de saúde, Shopping João Pessoa e Largo Glênio Peres

