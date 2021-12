Franco Cioato Growth Hacking, a metodologia imprescindível para seu negócio

Por Franco Cioato | 24 de dezembro de 2021

Para você, empresário que ainda não conhece essa metodologia de crescimento exponencial utilizadas pelas maiores companhias do mundo, como UBER, SPOTIFY, FACEBOOK, segue um briefing.

Toda empresa hoje é, de certo modo digital, ainda que sua atuação na internet seja restrita a marketing e vendas e não inclua o desenvolvimento de produtos. Vale notar que até empresas tradicionais principalmente na indústria estão começando a ver essa metodologia como algo primordial para a sobrevivência.

O Growth também é a resposta a necessidade urgente de rapidez que toda empresa sente atualmente, encontrar depressa as soluções de crescimento é crucial no cenário de negócios cada vez mais competitivo e em constante transformação de hoje.

Ao revolucionar velhos processos para desenvolver e lançar produtos, institucionalizar testes contínuos de mercado e responder de maneira sistemática e em tempo real as exigências do mercado, o Growth Hacking deixa uma empresa muito mais ágil, permitindo que aproveite novas oportunidades e corrija problemas com celeridade.

Isso dá às que adotam o método uma forte vantagem competitiva, que ganhará ainda mais força à medida que o ritmo dos negócios seguir acelerando, atualmente não há como subestimar a necessidade de rapidez na adaptação a novas tecnologias e plataformas, olhem a Nubank como exemplo, fundada em 2013 por conta da burocracia exigida no País e altas taxas de valores administrativos, hoje ultrapassa o Banco do Brasil fundado em 1808 como Banco mais valioso do Brasil.

Sobreviver a disrupção com olhos voltados a análise de dados da empresa, dados dos usuários e clientes, conhecendo melhor a tua persona e com essas métricas definir as ações da empresa é o que você precisa para o sucesso do seu negócio.

“Não se gerencia o que não se mede.”

Franco Cioato, membro da divisão jovem da Federasul, Presidente da Associação de Jovens Empresários de Caxias do Sul, Diretor da V12 Custom, empresa especializada em transformação de Veículos como Motor Homes, Diretor da Fraste Administrações, empresa administradora de Franquias.

