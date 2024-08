Expointer Grupo Argenta marca presença na Expointer 2024

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Grupo reúne suas marcas no evento, que é marcado neste ano pelo slogan “Superar é da nossa natureza”, inspirado pelo espírito de reconstrução do RS Foto: Adriele Motta/Divulgação Foto: Adriele Motta/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As empresas Argenta estão presentes na 47ª Expointer, que ocorre até 1º de setembro de 2024, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

A Rede SIM conta com uma loja de conveniência, oferecendo café, lanches e um atendimento especial aos visitantes em um contêiner personalizado. Além disso, o clássico combo de pão de queijo e café está sendo ofertado por R$9,90.

A Querodiesel disponibiliza uma base de carregamento de diesel para maquinários e expositores, permitindo o abastecimento diretamente na feira.

A Vital apresenta seus produtos e conta com um coletor de OLUC (Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado), com o objetivo de falar sobre a importância da realização de coleta de óleo lubrificante em estabelecimentos.

A Charrua realiza ações que incluem sorteios de brindes que valorizam itens da agroindústria familiar gaúcha, enquanto a SIM Lubrificantes está promovendo os produtos da marca PETRONAS.

Também, no sábado, 24 de agosto, a Luiz Argenta participou do evento “Vinho de Honra” no estande do Consulado Italiano. Durante o evento, os convidados foram recepcionados com vinhos e espumantes da marca.

Diante dos desafios recentes enfrentados pelo Rio Grande do Sul, a Expointer 2024 é marcada pela superação, destacando-se como um símbolo de resiliência e reconstrução para o Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/grupo-argenta-marca-presenca-na-expointer-2024/

Grupo Argenta marca presença na Expointer 2024

2024-08-27