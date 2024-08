Expointer Prosa Cooperativista: durante a Expointer, Cresol fomenta expansão e apoio ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

A Cresol realizou a coletiva de imprensa "Prosa Cooperativista", em seu estande na Expointer Foto: Cledir Magri/Divulgação Foto: Cledir Magri/Divulgação

Nesta segunda-feira (26), a Cresol, terceiro maior sistema cooperativista do País, realizou a coletiva de imprensa “Prosa Cooperativista”, em seu estande na Expointer. A feira, que é uma das maiores do setor agro na América Latina, acontece em Esteio, até o dia primeiro de setembro.

Com a presença da imprensa local e nacional, o evento abordou temas estratégicos para a cooperativa e o agronegócio brasileiro. Durante a coletiva, foram destacados o Plano Safra 2024/2025, a expansão da Cresol em âmbito nacional e o apoio às comunidades do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes de maio de 2024.

A Cresol tem se consolidado como o terceiro maior sistema cooperativista financeiro do país, com ativos totais de R$ 34 bilhões e uma carteira de crédito de R$ 25,4 bilhões, refletindo sua solidez e compromisso com o desenvolvimento sustentável.

O presidente da Cresol Confederação, Cledir Assisio Magri, foi o anfitrião do encontro e apresentou aos convidados o histórico do sistema Cresol, conquistas e expansão projetada para os próximos anos, com expectativa de 1500 agências de relacionamento até 2030.

“Momentos como esse são essenciais para a propagação do cooperativismo. As cooperativas estão ao lado das comunidades, dando apoio, com atendimento personalizado, olho no olho, é assim que estamos presentes, no convívio. Além disso, o investimento local é o maior diferencial que a cooperativa tem a oferecer, trabalhando com a comunidade, alcançamos resultados extraordinários”, finaliza Magri.

Também esteve presente na coletiva, o diretor Executivo da Central Cresol Sicoper, Jonas Alberto Klein, que abordou os principais objetivos da cooperativa, como apoiar o desenvolvimento dos cooperados, e investir nas comunidades com oferta de crédito orientado.

“A Cresol tem a missão de apoiar o desenvolvimento das comunidades, a nossa presença é muito forte em municípios com menos 70 mil habitantes, o que demonstra o nosso compromisso e apoio ao desenvolvimento local. No RS o cooperativismo é muito forte, e onde tem uma cooperativa a comunidade vive melhor.”

No Rio Grande do Sul, a Cresol conta com 259 unidades de atendimento em 240 municípios, sendo que 218 dessas estão localizadas em regiões atingidas pelas enchentes. A cooperativa implementou no estado iniciativas de reconstrução, como

linha de crédito emergencial, renegociação de dívidas, empréstimos e financiamentos.

Além de ações de âmbito financeiro, a Cresol também executa projetos educacionais e de desenvolvimento das comunidades. Mesadinha e sua turma, Um olhar para o futuro, Poupe Poupe, Juventude Cooperativista e Juventude Conectada são os projetos desenvolvidos em parceria com as escolas e levam educação financeira aos jovens e crianças em idade escolar.

Ainda, as ações voltadas para a comunidade focam no empreendedorismo feminino, com os projetos Potencializa Elas e Parceiras Cresol; também são contempladas atividades para fomentar o desenvolvimento local e sucessão familiar rural, por meio

dos projetos Empreendedorismo Rural e Urbano, Embaixadores Cresol e Sucessão Familiar.

O presidente da Central Cresol Sicoper, Carlos Vando Cupercini, reforçou a atuação da Cresol na comunidade, com a promoção de feiras de negócios, apoio em eventos locais e dos cooperados e trabalho conjunto.

“A Cresol preza pelo relacionamento próximo, a nossa prioridade é atender bem os nossos associados, oferecer a eles as melhores condições, ter um espaço bacana para receber eles e principalmente, ouvir o que eles têm a dizer. É trabalhando junto, atendendo os nossos cooperados que a gente faz a diferença”, afirma Carlos Cupercini.

A presença da Cresol na Expointer reforça o compromisso com a oferta de crédito rural, mantendo a essência de ser um parceiro dos pequenos agricultores, oferecendo soluções financeiras que impulsionam o agronegócio e fortalecem a economia. Até o momento, a cooperativa já liberou R$ 3,2 bilhões no Plano Safra 2024/025, com 18,4% desse valor destinado ao Rio Grande do Sul.

A Cresol continua sua trajetória de expansão, com 900 unidades de atendimento em 19 estados e a previsão de alcançar 1.000 unidades até o final de 2025, mantendo o foco em oferecer um atendimento personalizado e de qualidade a seus mais de 900 mil cooperados.

