O grupo de hackers Anonymous Brazil vazou criminosamente no Twitter nesta quarta-feira (26) supostos dados da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Entre as informações expostas estão supostos números de telefone, endereços residenciais e dados de cartão de crédito.

O grupo Anonymous é um coletivo de hackers que atacam sites e, eventualmente, divulgam criminosamente arquivos na internet. Procurado, o Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre as postagens do Anonymous.

No início de junho, o grupo de hackers já havia divulgado na internet supostos dados pessoais de filhos do presidente, de ministros e do próprio Jair Bolsonaro. Na época, a Polícia Federal abriu investigação sobre o caso.