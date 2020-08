De acordo com uma pesquisa global conduzida em 2015 pela empresa sueca SCA, líder global em produtos florestais e de higiene, a população brasileira era a que mais se preocupava com o risco de contrair doenças devido à falta de higiene, em um ranking que incluiu 13 países. Ou seja, bem antes da pandemia causada pelo coronavírus ter transformado a rotina de limpeza da população mundial, os brasileiros já se preocupavam em manter a casa limpa.

Mas, devido a transmissão rápida do vírus e as orientações de prevenção, anunciadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde), a população brasileira tem dedicado ainda mais tempo e recurso a essa tarefa doméstica. Diante do novo cenário maçanetas, vidros, chão, controles remotos, roupas de cama e banho e até mesmo equipamentos eletrônicos precisam estar sempre limpos.

Como a intensidade e a frequência da faxina mudaram vale a pena adquirir não apenas produtos de limpeza eficazes, mas também, equipamentos que facilitam a higienização da casa.

Confira a seguir uma lista dos acessórios que valem o investimento e te ajudam a manter o vírus longe do seu lar.

Robô aspirador: Uma das principais novidades do segmento, este robozinho pode ser programado para varrer e aspirar sua casa quando você desejar, e o melhor de tudo é que ele faz o processo sozinho.

Esponja com cápsula para detergente: Produto baratinho e que vai facilitar muito a limpeza. Basta encher o recipiente com o detergente, acoplar na esponja e lavar sem precisar ficar pingando o produto novamente na esponja ou na superfície. Como água e sabão são um dos produtos mais indicados para combater o coronavírus esse acessório pode ser muito útil.

Enceradeira doméstica: Quem possui o piso de madeira, cerâmica ou porcelanato sabe como é difícil remover totalmente a sujeira sem deixar manchas na superfície. Utilizando uma enceradeira doméstica é possível ter um piso limpo e brilhoso. Você pode mudar a função do equipamento de acordo com o acessório utilizado. A enceradeira doméstica utiliza discos de rápida rotação ou escovas para realizar a limpeza ou acabamento de uma superfície, assim não danifica o chão.

Mop Spray com reservatório: Um dos principais conselhos dos especialistas é não usar a mesma água para passar pano em todos os ambientes da casa. De acordo com eles esse hábito transfere o vírus de cômodo e não o remove. Mas, com esse acessório você não vai precisar de balde com água. Funciona assim: você coloca o produto no reservatório, acopla o pano de microfibra na base e aciona o spray por um mecanismo que fica no cabo.

Luva de limpeza: Um produto com um valor mais acessível e muito útil. Como nossas mãos precisam ficar protegidas nesse período, com a luva de limpeza de silicone e cerdas é possível limpar superfícies e até lavar a louça sem uma esponja. O acessório pode ser esterilizado em água quente, o que o mantém sempre esterilizado, diferente da esponja comum.