No início de junho, o grupo de hackers já havia divulgado na internet supostos dados pessoais de filhos do presidente, de ministros e do próprio Jair Bolsonaro. Na época, a Polícia Federal abriu investigação sobre o caso.

As divulgações foram feitas pelo Twitter e também atingiram alvos do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal (STF), o empresário Luciano Hang, dono da Havan, e o deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP).

Quem também teve dados expostos pelo grupo foi a extremista Sara Giromini (Sara Winter). Ela teve seus cartões de crédito divulgados em retaliação após expor o local onde a menina capixaba de 10 anos que foi estuprada pelo tio iria realizar a interrupção da gravidez.

O grupo Anonymous é um coletivo de hackers que atacam sites e, eventualmente, divulgam criminosamente arquivos na internet.

Adoção

A primeira-dama Michelle Bolsonaro vai abrir novamente as portas do Palácio da Alvorada para os moradores caninos. Ela adotou dois cachorros abandonados, batizados de Bartô e Nestor. A novidade foi compartilhada em seu perfil no Instagram.

“Adotar é um ato de amor. Eu mesma não consegui me segurar e adotei o Bartô, um cãozinho idoso e cego, e o Nestor. Eles receberão muito amor e carinho em nosso lar”, escreveu a primeira-dama na publicação.

A adoção aconteceu durante uma visita de Michelle, acompanhada da primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Rocha, à ONG MiauAmigos, de Brasília. A ação faz parte das comemorações pela semana do voluntariado promovida pelo programa Pátria Voluntária, do qual é presidente.

Em junho, Michelle adotou um cachorro batizado de Augusto Bolsonaro, que passou doze dias com a família presidencial no Palácio da Alvorada e chegou a ter até um Instagram oficial. O animal, que tinha sido encontrado vagando pela ruas de Brasília, foi devolvido para o dono, que o encontrou depois da popularidade que o bichado alcançou nas redes sociais.