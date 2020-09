Polícia Grupo especializado em evasão de divisas é alvo da Polícia Federal no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 50 agentes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em Santa Vitória do Palmar, Chuí e Uruguaiana Foto: PF/Divulgação (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PF (Polícia Federal) deflagrou na manhã desta quinta-feira (24) a operação Yallah com o objetivo de desarticular a associação criminosa especializada em evasão de divisas, operação de câmbio ilegal e em lavagem de capitais, estabelecida na fronteira do Chuí com o Uruguai.

Cerca de 50 agentes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em Santa Vitória do Palmar, Chuí e Uruguaiana, além de ordens judiciais de bloqueio de ativos em contas bancárias de seis pessoas físicas e jurídicas e a indisponibilidade de nove veículos que superam R$ 1 milhão em valores de mercado. As medidas foram expedidas pela 11ª Vara Criminal da Justiça Federal de Porto Alegre. Documentos, computadores, celulares e quantias em dinheiro foram recolhidos.

A investigação começou com a notícia de movimentações financeiras suspeitas envolvendo membros da associação criminosa, que entre 2016 e 2018 teriam movimentado mais de R$ 230 milhões entre diversas contas bancárias.

O inquérito policial aponta a existência de uma rede de pessoas físicas e jurídicas, todas residentes ou sediados na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, que receberiam em contas bancárias valores oriundos das mais diferentes regiões do País. A associação criminosa é responsável por gerenciar uma rede de contas bancárias, muitas vinculadas a laranjas e a empresas de fachada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia