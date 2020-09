Porto Alegre Polícia cumpre mandados de prisão preventiva por violência contra a mulher em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Segundo a investigação, a força-tarefa começou após flagras de descumprimentos de medidas protetivas e feminicídios Foto: Polícia Civil/Divulgação Segundo a investigação, a força-tarefa começou após flagras de descumprimentos de medidas protetivas e feminicídios. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Operação Artemis, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (24), culminou no cumprimento de 21 ações judiciais em Porto Alegre. São cinco mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em casos de violência contra a mulher na Capital.

Segundo a investigação, a força-tarefa começou após flagras de descumprimentos de medidas protetivas e feminicídios.

Os agentes percorreram as ruas de, pelo menos, oito bairros: Itú Sabará, Navegantes, Ilha das Flores, Hípica, Restinga, Chapéu do Sol, Lomba do Pinheiro e Belém Novo.

