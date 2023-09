Expointer Grupo Ferrarin apresenta novas soluções do plantio à colheita na 46ª Expointer

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Um dos lançamento é o trator acessível TL5, desenvolvido para pessoas com mobilidade reduzida nos membros inferiores. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grupo Ferrarin esteve presente na 46ª Expointer através da GF Máquinas, concessionária representante de grandes marcas de máquinas agrícolas que atua em diversas cidades do Rio Grande do Sul.

Durante a feira, o grupo, que está há mais de 50 anos no mercado, apresentou aos clientes e visitantes as principais novidades e soluções completas do plantio à colheita. A empresa atuou nos estandes junto às fabricantes de máquinas e implementos agrícolas New Holland, Case, Jacto e Kuhn.

Nos espaços, destaque para o amplo portfólio de maquinário, que visa atender diferentes culturas e tamanhos de propriedades. Além disso, a GF Máquinas dedicou áreas exclusivas a soluções tecnológicas, com experiências divididas em estações de agricultura digital, gestão de frota e simuladores, por meio de óculos de realidade aumentada, onde demonstrou desde o manuseio das máquinas até a possibilidade de treinamentos de manutenção e troca de peças.

A empresa também divulgou lançamentos no evento, como o trator acessível modelo TL5, desenvolvido para pessoas com mobilidade reduzida nos membros inferiores. Nos nove dias de feira, a equipe comercial da concessionária esteve no Parque de Exposições Assis Brasil para demonstrar toda a sua gama de produtos e tecnologias, sempre buscando cumprir com o propósito que norteia o Grupo Ferrarin: “fazer o melhor para quem produz alimentos”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/grupo-ferrarin-apresenta-novas-solucoes-do-plantio-a-colheita-na-46a-expointer/

Grupo Ferrarin apresenta novas soluções do plantio à colheita na 46ª Expointer

2023-09-03