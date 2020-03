Agro Grupo IESA Juntos lança a nova Renault Duster na Expodireto Contrijal 2020 e traz novidades na tecnologia do híbrido

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

(Foto: Ricardo Azevedo)

O Grupo IESA Juntos participa há quatro anos da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque com três marcas de veículos, a Renault, o volvo e a BMW. E este ano, a empresa vai lançar a nova Renault Duster, na feira. O lançamento acontece nesta quinta-feira (05), às 15h no estande do Grupo. Essa é a primeira vez que o veículo é exposto para o público.

Já na BMW foram trazidos dois carros híbridos que são as novidades da tecnologia no híbrido, um mini Countryman e a nova X5 45e. Ainda, em 2020 a BMW vem com mais a X3 e a série 3. Na Expodireto deste ano, o Grupo IESA já vendeu 29 veículos, sendo quatro BMW, cinco Volvo e vinte da Renault.

“A Renault já tradicionalmente tem um grande fluxo, a Volvo também, e a BMW surpreendeu muito com o fluxo, uma vez que aumentou em razão desses dois lançamentos e de alguns produtos que nós trouxemos também que são bem adequados com a região”, declarou o diretor do grupo IESA, Ambrósio Pesce.

O grupo é referência no mercado automotivo gaúcho desde 1992, e conquistou a confiança e o prestígio dos gaúchos por sua competência, transparência e qualidade na prestação de serviços. Atualmente, é um dos mais representativos grupos automotivos do país com concessionárias das marcas BMW, BMW Motorrad, MINI, Volvo, Harley-Davidson, Jeep, Nissan e Renault.

