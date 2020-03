Agro Arena Agrodigital: tecnologias que impressionam

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Foto: Divulgação

As tecnologias apresentadas na Arena Agrodigital impressionam os visitantes. O espaço, com 26 empresas, sendo seis startups, traz novidades para vários segmentos. O robô Umbô, que interage com o público, estimulando conversas descontraídas e respondendo perguntas, foi uma das sensações do local.

O produtor Cassiano Silveira Gervin, 35 anos, de Esmeralda, que estava acompanhado da esposa Daniela e da sogra Vera Lúcia, foi um dos que visitou espaço inovador, interagiu com o robô e testou um óculos de realidade virtual. “Eu já tenho o monitoramento das lavouras através do field view e aqui dá até para sonhar com outras plataformas para auxiliar na gestão da lavoura”, disse Gervin. Sobre a sensação de ter falado com um robô, Gervin disse ter sido surpreendente. “Achei muito interessante”, comentou empolgado.

Outra novidade que tem chamado a atenção é o drone para monitoramento de plantas daninhas que possuem resistências a algumas moléculas de herbicidas. A tecnologia gera imagens de talhões, com rápido processamento, que produzem mapas de aplicação acoplados em pulverizadores. “Conseguimos fazer a aplicação do pulverizador apenas onde tem a planta daninha”, explica o gerente de Agricultura Digital da Basf, Fabrisio Resende.

O veículo aéreo não tripulado (Vant) funciona a partir de um plano de voo, totalmente automático e sem uso de controle remoto. Foi lançado, primeiro, nos estados de Mato Grosso, Bahia e Goiás, monitorando cerca de 200 mil hectares. O vant estará disponível para os estados do Sul do país na safra 2020/2021.

