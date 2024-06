Porto Alegre Guaíba perto da cota de alerta no Cais Mauá, em Porto Alegre; entenda o que ocorre

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Chegada da vazão dos rios pela chuva do fim de semana passado explica a subida do Guaíba que já era esperada. (Foto: Fernando Oliveira/Divulgação/MetSul Meteorologia)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O nível do Guaíba se aproximava no começo da manhã dessa quarta-feira (19) da cota de alerta de 2,50 metros no Cais Mauá, em Porto Alegre. Medição da régua da empresa TideSat indicava 2,45 metro no cais e a tendência era de elevação. O valor está mais de meio metro abaixo da cota de transbordamento de 3 metros e mais de 2,5 metros abaixo do pico da cheia de maio.

A elevação já era prevista porque está chegando à área de Porto Alegre a vazão da chuva ocorrida no fim de semana nas bacias dos rios contribuintes. Taquari e Caí registraram cheias.

O pico da cheia em Lajeado e Estrela ocorreu na noite de segunda (17) com 24 metros, muito abaixo dos 33 metros de maio, e o máximo da vazão do vale costuma alcançar o Guaíba de 36h a 48 horas depois. A contribuição da chuva forte em Porto Alegre durante noite de terça e madrugada dessa quarta para o nível do Guaíba é modesta e a subida que ocorre decorrer essencialmente da vazão dos afluentes pela chuva que ocorreu no fim de semana na Metade Norte.

Felizmente, a chuva não foi volumosa na Metade Norte, onde estão as nascentes dos rios Taquari, Caí e Sinos, em cenário diferentes do que ocorreu no fim de semana. Os elevados volumes de chuva ocorreram de Porto Alegre para o Oeste e o Sul. Chuva que ocorre em locais ao Sul da capital não interfere no Guaíba. Caíram altos volumes, contudo, a Oeste da cidade, no Centro do Estado e na Região Carbonífera, nas partes intermediária e final da bacia do Rio Jacuí, o que inevitavelmente vai parar no Guaíba.

Assim, a tendência é que o Guaíba siga subindo no curto prazo, mas com o que choveu até o momento em todos os rios contribuintes não há qualquer risco de uma grande enchente como a de maio. O risco está para as ilhas que registram alagamentos com cotas acima de 2 metros no cais. Uma vez que o Guaíba deve seguir subindo, o número de áreas alagadas nas ilhas deve aumentar.

Na área não insular de Porto Alegre, dentro da cidade, os alagamentos que ocorre se dão pela chuva forte e não pelo avanço do Guaíba sobre a cidade. O Guaíba está mais de meio metro abaixo da cota de transbordamento no cais.

Os bairros São Geraldo e Navegantes, na zona norte de Porto Alegre, registram alagamentos na manhã dessa quarta porque a casa de bombas do São Geraldo deixou de funcionar e, com a chuva intensa e a rede de esgotos assoreada, se registra acúmulo de água. (MetSul Meteorologia)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/guaiba-perto-da-cota-de-alerta-no-cais-maua-em-porto-alegre-entenda-o-que-ocorre/

Guaíba perto da cota de alerta no Cais Mauá, em Porto Alegre; entenda o que ocorre

2024-06-19