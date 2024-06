Porto Alegre Serviço programado pelo Dmae deve deixar quatro bairros de Porto Alegre parcialmente sem água nesta quinta

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2024

Torneiras ficarão secas em trechos do Partenon, Santo Antônio, Aparício Borges e Medianeira. (Foto: EBC)

Devido a serviço programado em estação do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre, partes dos bairros Medianeira (Zona Sul), Santo Antônio, Partenon e Aparício Borges (Zona Leste) devem ficar com torneiras secas durante a manhã e tarde desta quinta-feira (20). O abastecimento será normalizado até o início da noite, com eventual demora em áreas mais elevadas.

A água pode apresentar no retorno coloração e gosto alterados, devido ao arraste de micropartículas das paredes internas da tubulação – o material não é prejudicial à saúde. Se persistir o aspecto turvo, deve ser acionado o telefone 156 (opção 2). Também está disponível o whatsapp (51) 3433-0156. O cronograma de serviços é divulgado no site prefeitura.poa.br/dmae.

Um outro trecho da Medianeira ficou sem água na manhã e tarde de terça-feira (18), devido a serviço que também causou desabastecimento parcial no bairro Glória. Equipes do Dmae realizaram interligação e corte de tubulação na avenida Professor Oscar Pereira.

Construção de adutora

O Dmae constrói desde a semana passada uma adutora destinada a interligar as estações de água tratada dos bairros Menino Deus e Moinhos de Vento. Produzida em ferro e com 1 quilômetro de extensão, a estrutura permitirá o abastecimento simultâneo entre os dois sistemas, que atendem quase 55 mil pessoas nas zonas Norte e Leste.

A conclusão está prevista para dezembro, a um custo total estimado em R$ 5,2 milhões. Os trabalhos são realizados em trechos das ruas Felipe de Oliveira (esquina com General Souza Doca), Barão do Amazonas, Dona Lúcia, Felizardo Furtado, Mariz e Barros, Camerino, Saicã e Engenheiro Antônio Carlos Tibiriçá (até a avenida Senador Tarso Dutra).

De acordo com o diretor-geral da autarquia, Maurício Loss, a interligação deve qualificar o abastecimento no Morro da Cruz (Zona Leste) durante o verão. O consumo aumenta nessa área da capital gaúcha durante os meses mais quentes do ano.

Quase 63 anos de atuação

Criado em 15 de dezembro de 1961, o Dmae é responsável pela captação, tratamento e distribuição de água, bem como pela coleta e tratamento do esgoto sanitário em Porto Alegre. Também são atribuições da autarquia, desde 2019, a manutenção do sistema pluvial, projetos e obras de drenagem na capital gaúcha.

“É da responsabilidade do Departamento fiscalizar e manter esses serviços, além de planejar e promover, de forma constante, seu melhoramento e ampliação, garantindo a infraestrutura necessária para o crescimento sustentável da cidade”, ressalta o texto institucional veiculado no site.

(Marcello Campos)

2024-06-19